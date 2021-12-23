У столиці судитимуть чоловіка, який палицею до смерті забив співмешканку

Зловмисник наніс потерпілій більше 30 ударів. Фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.

Подія сталась у вересні поточного року. На спецлінію 102 поліції Києва надійшло повідомлення від чоловіка про те, що у недобудованому приміщенні виявив цивільну дружину без ознак життя.

Під час проведення першочергових слідчих дій та встановлення обставин загибелі жінки заявник вводив в оману поліцейських, надаючи неправдиву інформацію. Проте завдяки злагодженій роботі оперативників та дільничних офіцерів поліції вдалося встановити причетність співмешканця до вбивства 33–річної потерпілої.

Як розповіла старша слідча Голосіївського управління поліції Лілія Бабкова, правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«З місця події ми вилучили палицю, якою фігурант бив потерпілу, завдавши їй більше тридцяти ударів. За результатами проведеної судово-медичної експертизи, жінка померла через множинні травми тіла. За погодженням з окружною прокуратурою ми повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство».

Під час досудового розслідування зловмисник перебував під вартою. Наразі матеріали кримінального провадження зібрані та скеровані до суду для розгляду справи по суті.

«Відповідно до санкції статті, обвинуваченому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі», — додала старший лейтенант поліції.

Відділ комунікації поліції Києва