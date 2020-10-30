На Вінниччині голова ОТГ отримав $10,5 тисяч хабаря

На Вінниччині слідчі поліції задокументували корупційну діяльність голови ОТГ, який отримав 10,5 тисяч доларів хабаря

30 жовтня слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області спільно з працівниками УСБУ за процесуального керівництва прокуратури області затримали під час отримання неправомірної вигоди голову однієї з ОТГ, який отримав зазначену суму за передачу підприємцю в оренду земельну ділянку строком на 49 років.

Національна поліція України