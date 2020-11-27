Поліція викрила мукачівку, підозрювану у шахрайстві

На Закарпатті поліція викрила на шахрайстві 33-річну мукачівку. Працівники відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області встановили, що жінка, будучи представником косметичної фірми, через офіційний інтернет-ресурс товариства, зареєструвала завідомо неіснуючих людей.

В подальшому, шляхом обману, від їх імені, мукачівка уклала договори з компанією та отримала замовлену продукцію, не розрахувавшись за неї.

Своїми діями мукачівка заподіяла товариству збитки на суму близько 170 000 гривень.

Днями, за місцем проживання жінки, поліцейські, під процесуальним керівництвом прокуратури, провели санкціоновані судом обшуки, під час яких було вилучено докази причетності останньої до вказаного злочину.

Станом на тепер жінка підозрюється у вчиненні злочину за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

За скоєне фігурантці загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

Поліція Закарпатської області