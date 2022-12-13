На Запоріжжі повідомлено про підозру в держзраді ще чотирьом експоліцейським

Прокурори Запорізької обласної прокуратури повідомили про підозру у державній зраді чотирьом правоохоронцям, які перейшли на бік ворога та отримали посади в силовій структурі, підпорядкованій агресору (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у квітні 2022 року троє співробітників Мелітопольського та один Василівського районних управлінь поліції зрадили присязі та почали співпрацювати з окупантами.

Спочатку вони активно брали участь у створенні так званої «народної міліції смт. Веселого», а пізніше зайняли в цьому псевдооргані відповідні посади. Також вони свідомо схиляли до співпраці з ворогом діючих та колишніх співробітників поліції. Підозрювані брали участь в організації та проведенні обшуків у жителів Веселого, відбирали на користь ворога майно та автотранспорт, які належали українським державним органам.

Наразі всі вони звільнені з органів Нацполіції України.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура