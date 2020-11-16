Незаконний збут сильнодіючих лікарських засобів: у двох харків’ян вилучено ліків на суму понад ₴1 млн.

Харківська місцева прокуратура № 5 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом збуту сильнодіючих лікарських засобів в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 321 КК України).

Як повідомив в. о. заступника керівника місцевої прокуратури Максим Шовкопляс, досудовим розслідуванням встановлено, що 33-річний та 26-річний харків’яни незаконно збували сильнодіючі лікарські засоби, які в подальшому використовувались для виготовлення наркотиків.

Один з чоловіків створив сайт, через яких збувались медичні препарати, а його спільник здійснював відправку товарів через відділення поштових операторів. Оплату від покупців чоловіки отримували на свої банківські рахунки.

У ході обшуків, проведених за місцем мешкання фігурантів, вилучено понад 6 тис. упаковок лікарських засобів на суму понад 1 млн грн, банківські картки, комп’ютерну техніку, термінали мобільного зв’язку та інші речові докази.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини справи.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Основ’янського ВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Довідково: у рамках вказаного кримінального провадження раніше повідомлено про підозру чоловіку за фактом збуту сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 321 КК України).

Пресслужба Харківської обласної прокуратури