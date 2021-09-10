Службову особу Великоновосілківської райспоживспілки та її спільницю викрито на одержанні ₴2 млн. хабаря

За процесуального керівництва Маріупольської окружної прокуратури службову особу Великоновосілківської районної спілки споживчих товариств Донецької облспоживспілки та її колишнього керівника викрито на одержанні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368-3 КК України).

За даними слідства, службова особа та колишня голова Великоновосілківської райспоживспілки одержали від маріупольського підприємця неправомірну вигоду у розмірі 2 млн грн. У таку суму вони «оцінили» можливість продажу частки корпоративних прав товариства, що належали спілці.

Наразі службовій особі повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. У зв’язку з тим, що її спільниця перебуває на тимчасово окупованій території Донеччини, вживаються необхідні заходи щодо заочного повідомлення про підозру та подальшого оголошення її у розшук.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Маріупольського РУП Головного управління Нацполіції в Донецькій області за оперативного супроводу Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора