146 епізодів шахрайських дій: у Києві судитимуть п’ятьох зловмисників

Шахраї створили декілька Інтернет-магазинів з продажу електронної та побутової техніки, який наповнили неіснуючими товарами. Умовою купівлі «товарів» на сайті фігуранти встановили повну передоплату та таким чином наживалися на довірливих мешканцях.

Нагадаємо, наприкінці літа 2022 року слідчі та оперативники Солом’янського управління поліції спільно з працівниками Управління протидії кіберзлочинам міста Києва та за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури викрили організовану злочинну групу, яка через мережу Інтернет ошукувала громадян під приводом продажу електронної та побутової техніки.

В ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що організатором злочинної схеми виявився 30-річний уродженець Чернігівської області, який залучив до шахрайства ще чотирьох осіб. Таким чином 30-річний порушник створив два Інтернет-магазини з фейковим наповненням товарів, а його подільники спілкувалися із клієнтами щодо замовлень, переконували їх здійснювати повну оплату наперед та займалися відкриттям рахунків у банках. Всього слідчі задокументували 146 епізодів шахрайства вчинених членами організованої злочинної групи. Крім того, у одного із злочинців правоохоронці виявили 24 бойові набої до зброї.

Учасників ОЗГ було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчими Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою було повідомлено п’ятьом чоловікам про підозру у скоєнні 146 епізодів злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, а їх спільнику також за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Наразі поліцейські скерували обвинувальні акти відносно усіх фігурантів до суду для розгляду справи по суті. Шахраям загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва