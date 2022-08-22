Новоград-Волинські поліцейські встановили причетного до вбивства жінки

21 серпня в одному з будинків Городницької громади було виявлено тіло 71-річної жінки. Поліцейські Новоград-Волинського райвідділу встановили односельця загиблої, причетного до нанесення їй тілесних ушкоджень. Чоловік затриманий, розслідування триває.

Повідомлення про смерть 71-річної пенсіонерки в Городницькій громаді надійшло до правоохоронців від медиків. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Новоград-Волинського райвідділу. Під час огляду тіла жінки експерти виявили травму голови та ножові поранення в шию. Відтак правоохоронці розпочали заходи для встановлення причетного до вбивства.

Як виявилось, напередодні до пенсіонерки приходив сусід. Під час спільного вживання алкоголю між ними виник раптовий конфлікт, у ході якого 40-річний чоловік завдав ударів та поранень загиблій. Наразі призначено судово-медичну експертизу щодо причин смерті жінки.

Поліцейські Новоград-Волинського райвідділу затримали чоловіка у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

За погодженням з окружною прокуратурою відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Відповідно до чинного законодавства за позбавлення життя людини чоловікові загрожує ув’язнення на строк від 7 до 15 років.

Новоград-Волинський районний відділ поліції