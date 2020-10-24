Новый «бизнес»? На границе с Румынией обнаружили 20 человек с фейковыми ПЦР-тестами

В течение последних трех суток на границе с Румынией пограничники обнаружили 20 граждан, которые в пункте пропуска «Порубное» при оформлении предъявили поддельные справки результатов ПЦР-тестов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

«В течение последних трех суток на границе с Румынией пограничники разоблачили большое количество путешествующих с фейковыми результатами ПЦР-тестов. Вообще с 22 по 24 октября в пункте пропуска «Порубное» во время оформления лиц на въезд в страну пограничники обнаружили 20 граждан, которые на контроль вместе с паспортами предъявили поддельные справки результатов ПЦР-тестов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всех предъявителей «липовых справок» — граждан Украины, вместе с сообщениями для внесения в ЕРДР по ст. 358 УК, передано представителям Национальной полиции.