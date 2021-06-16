Обіцяючи компенсацію за неякісний товар, шахраї видурили у 70-річної мешканки Тернопіля майже 100 000 гривень

Жінка частинами перекидала на банківські картки зловмисників власні та позичені гроші, маючи надію, що от-от отримає 300 000 компенсації. Хтозна, скільки б ще коштів видурили у тернополянки пройдисвіти, якби знайомий не порадив їй звернутися до поліції.

До Тернопільського районного управління поліції звернулася 70-річна мешканка обласного центру і розповіла, що майже 100 000 гривень вона перерахувала невідомій особі, котра обіцяла їй компенсацію за неякісний товар. За словами заявниці, колись вона була активною користувачкою маркетингових клубів. Замовлення робила регулярно з надією виграти обіцяні призи. Проте не пощастило, а придбаний товар був низької якості.

На початку червня жінці зателефонував незнайомий чоловік, назвався представником центрального банку і повідомив про те, що, згідно рішення суду, вона може повернути витрачені кошти ще й отримати моральну компенсацію. Не роздумуючи, тернополянка погодилася на умови, запропоновані невідомим. Спочатку перекинула на чужу банківську картку оплату судового збору, далі перераховувала кошти за якісь сертифікати, страхові збори, в пенсійний фонд. Словом, пройдисвіт щоразу вимагав кошти, придумуючи нові види платежів. Останню проплату пенсіонерка зробила уже позиченими грошима.

Поліцейські вживають заходів, аби встановити особу, причетну до шахрайських дій, а жителів області застерігають від подібного. Якщо хтось пропонує вам привабливі послуги чи дешевий товар, перш ніж прийняти поспішне рішення варто порадитися з людьми, яких ви добре знаєте і довіряєте їм.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області