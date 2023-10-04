Обкрадали покинуті будинки людей під час окупації: двоє мародерів отримали вирок суду

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ізюмської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винними 36-річну жінку та 35-річного чоловіка у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з проникненням до житла (ч. 4 ст. 185 КК України). Їм призначено покарання у виді позбавлення волі строком 5 і 6 років відповідно.

Прокурори довели, що під час захоплення збройними силами рф смт Борова Ізюмського району раніше судимий чоловік і його знайома вирішили зайнятись крадіжками. Користуючись тим, що частина місцевих мешканців виїхала, рятуючись від російської окупації, зловмисники проникали до їхніх будинків та викрадали звідти майно.

Здобиччю крадіїв переважно ставала побутова техніка, але не нехтували вони і посудом та іншими речами.

Накрадене зловмисники планувала перепродати і таким чином заробити, але навіть це їм не вдалось — після деокупації населеного пункту значну частину речей правоохоронці виявили за місцем їхнього мешкання.

Під час судового розгляду обвинувачені визнали вину.

Обвинувальний вирок виніс Котелевський районний суд Полтавської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура