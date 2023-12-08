Обрано запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві власної матері

За клопотанням слідчого та прокурора Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу 49-річному чоловікові, який підозрюється в умисному вбивстві власної матері.

За даними слідства, подія сталась у м. Кролевець. До 83-річної жінки приїхав з Конотопа син. Під час обіду між ними виникла сварка, у ході якої чоловік спочатку вилив на матір тарілку з супом, а потім наніс декілька ударів по голові та обличчю, після чого задушив її руками. Після скоєння вбивства чоловік закрив двері будинку на ключ та втік з місця події.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України, за скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура