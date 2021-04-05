«Общественные активисты», избившие парня в центре Киева, оказались гражданами России

В Киеве на Подоле парни сделали замечание паре, которая на улице пила слабоалкогольные напитки, а затем избили молодого человека.

Как сообщают в Киевской городской прокуратуре, молодые люди, которые подозреваются в избиении, представлялись «гражданами Украины и активистами, выступающими против нарушений общественного порядка». На самом деле двое парней — граждане Российской Федерации 1989 и 1993 годов рождения.

Отмечается, что пострадавший сразу же после сделанного ему замечания спрятал банки в бумажный пакет, однако «молодые люди продолжили нецензурно выражаться в его адрес, и, повалив на землю, начали наносить ему множественные удары ногами и руками в область головы, туловища и ног».

В прокуратуре уточнили, что в отношении парня и девушки, употреблявших спиртное в общественном месте, были составлены админпротоколы. Решается вопрос об избрании напавшим на молодого человека россиянам меры пресечения.

А «Киев Оперативный» в соцсетях выкладывает видео, снятое на Подоле.

Эксклюзивный материал о том, как в центре Киева возле торгового центра «Гулливер» толпа подростков жестоко избила парня, повалив его на землю, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото со странички Киевской городской прокуратуры в социальных сетях.

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»