Обвиняемый в похищении убийстве Вербицкого в понедельник может выйти из СИЗО
После удовлетворения отвода судьи Бориспольского горрайонного суда Киевской области Анатолия Левченко от рассмотрения дела по обвинению двух участников преступной организации Мыслывого и Ивана Новотного, причастной к похищению Игоря Луценко и Юрия Вербицкого 21 января 2014 года, суд не смог создать коллегию и направил представление об изменении подсудности в Киевский апелляционный суд. Теперь Мыслывой в понедельник может выйти из СИЗО.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на Адвокатскую совещательную группу.
«Обвиняемый в убийстве Вербицкого, который шесть лет скрывался от следствия уже в понедельник может выйти из СИЗО. После удовлетворения отвода председательствующего Левченко Бориспольский суд не смог создать коллегию для рассмотрения дела Мыслывого и Новотного и направил представление об изменении подсудности в Киевский апелляционный суд», — говорится в сообщении.
Сообщается, что это представление Апелляционный суд рассмотрит 15 января в 11:00.
«Вместе с ходатайством защитников обвиняемых Лойфмана и Ружанского об изменении подсудности», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что мера пресечения у Мыслывого заканчивается 17 января, в Новотного — 23 января.
Как сообщалось, адвокат Сергея Мыслывого заявил об отводе всей коллегии судей Бориспольского горрайонного суда Киевской области от рассмотрения дела по обвинению двух участников преступной организации Мыслывого и Ивана Новотного.
Напомним, в Бориспольский горрайонный суд Киевской области направлено обвинительное заключение в отношении двух участников преступной организации, причастной к похищению Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.
Как сообщалось, во время событий на Майдане, 21 января 2014 года, активных их участников Игоря Луценко и Юрия Вербицкого неизвестные похитили с Октябрьской больницы Киева. По данным следствия, к похищению причастны 13 человек, общественных активистов пытали.
Игоря Луценко впоследствии отпустили, тело Юрия Вербицкого нашли 22 января 2014 в лесу под Киевом. По версии правоохранителей, он умер от переохлаждения.Tweet