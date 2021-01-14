Обвиняемый в похищении убийстве Вербицкого в понедельник может выйти из СИЗО

После удовлетворения отвода судьи Бориспольского горрайонного суда Киевской области Анатолия Левченко от рассмотрения дела по обвинению двух участников преступной организации Мыслывого и Ивана Новотного, причастной к похищению Игоря Луценко и Юрия Вербицкого 21 января 2014 года, суд не смог создать коллегию и направил представление об изменении подсудности в Киевский апелляционный суд. Теперь Мыслывой в понедельник может выйти из СИЗО.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Адвокатскую совещательную группу.

«Обвиняемый в убийстве Вербицкого, который шесть лет скрывался от следствия уже в понедельник может выйти из СИЗО. После удовлетворения отвода председательствующего Левченко Бориспольский суд не смог создать коллегию для рассмотрения дела Мыслывого и Новотного и направил представление об изменении подсудности в Киевский апелляционный суд», — говорится в сообщении.

Сообщается, что это представление Апелляционный суд рассмотрит 15 января в 11:00.

«Вместе с ходатайством защитников обвиняемых Лойфмана и Ружанского об изменении подсудности», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что мера пресечения у Мыслывого заканчивается 17 января, в Новотного — 23 января.

Как сообщалось, адвокат Сергея Мыслывого заявил об отводе всей коллегии судей Бориспольского горрайонного суда Киевской области от рассмотрения дела по обвинению двух участников преступной организации Мыслывого и Ивана Новотного.

Напомним, в Бориспольский горрайонный суд Киевской области направлено обвинительное заключение в отношении двух участников преступной организации, причастной к похищению Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Как сообщалось, во время событий на Майдане, 21 января 2014 года, активных их участников Игоря Луценко и Юрия Вербицкого неизвестные похитили с Октябрьской больницы Киева. По данным следствия, к похищению причастны 13 человек, общественных активистов пытали.

Игоря Луценко впоследствии отпустили, тело Юрия Вербицкого нашли 22 января 2014 в лесу под Киевом. По версии правоохранителей, он умер от переохлаждения.