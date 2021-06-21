На Запоріжжі поліція розшукує водія, який минулої доби збив пішохода та зник з місця скоєння ДТП

У Василівському районі водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на 39-річного пішохода, після чого втік з місця пригоди. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер. Поліція просить відгукнутись свідків події.

20 червня близько 7 години ранку до Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць у селі Павлівка скоєно наїзд на 39-річного місцевого мешканця. Від отриманих трав пішохід загинув на місці події, а водій втік.

В ході огляду правоохоронці вилучили фрагмент скла передньої фари з маркуванням, притаманний автомобілю «ВАЗ».

Поліція звертається до свідків ДТП або водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи, що стосуються вказаної події надати інформацію, яка допоможе встановити автівку та водія. Зателефонувати можна за номером (098) 987-94-44 або 102. Анонімність гарантуємо. Дякуємо за співпрацю.

Відділ комунікації поліції Запорізької області