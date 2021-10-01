Одеські поліцейські затримали 16-річного юнака за пограбування трьох чоловіків

За результатами досудового розслідування правопорушнику оголосили підозру за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України.

Поблизу пляжу «Ланжерон» підліток вистежив 35-річного одесита, який після вечірки прямував додому, й, накинувшись на нього з кулаками, відібрав мобільний телефон. Трохи згодом на морському вокзалі юнак безпідставно спровокував штовханину з двома студентами-іноземцями, в ході якої також забрав у них ґаджети.

«Зараз правоохоронці встановлюють місце знаходження викраденого жителем Одеси майна, загальна вартість якого склала понад 50 тисяч гривень. Вирішується питання щодо обрання неповнолітньому запобіжного заходу. За вчинення пограбувань, поєднаних з насильством, йому загрожує до шести років позбавлення волі», — повідомила слідча відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Анжела Пантелейчук.

Одеське районне управління поліції № 1