У Львові СБУ викрила двох митників на хабарі

Співробітники Служби безпеки України викрили двох інспекторів митного поста «Угринів» Львівської митниці ДФС на систематичному отриманні хабарів.



Про це повідомили у СБУ.

У межах розпочатого кримінального провадження, оперативники спецслужби встановили, що посадовці протягом тривалого часу використовували корупційний механізм одержання неправомірної вигоди від комерсанта. За фіксовану суму, ділки обіцяли не створювати штучних перешкод під час митного оформлення кожної партії імпортних товарів у межах неоподаткованої норми.

Наразі двом інспекторам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Також перевіряється причетність інших співробітників митниці до корупційних схем. // Діло