У замаху на зґвалтування та крадіжці підозрюють жителя Новоодеської громади

За процесуального керівництва прокурорів Вознесенської окружної прокуратури затримано та повідомлено про підозру раніше судимому мешканцю Новоодеської громади у замаху на зґвалтування мешканки смт Єланець та крадіжки її мобільного телефону (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 152, ч. 4 ст. 185 КК України).

За даними слідства, 30 січня 2025 року підозрюваний прибув до смт Єланець, де в одному з кафе помітив 21-річну жінку. Коли вона поверталася додому, чоловік наздогнав її та, застосовуючи фізичну силу, намагався зґвалтувати. Однак жінці вдалося вирватися та втекти.

Підозрюваний також викрав телефон потерпілої, який залишився на місці події після того, як нападник вибив його з рук, коли вона намагалася викликати допомогу.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України. За клопотанням сторони обвинувачення суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснює СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП у Миколаївській області.

Санкція інкримінованих статей передбачає до 8 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура