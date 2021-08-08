У столиці судитимуть жінку, яка пограбувала місцевого мешканця

Окрім цього, під час слідства з’ясувалось, що напередодні зловмисниця обікрала ще одного киянина, тож поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом крадіжки. За скоєне фігурантці загрожує до шести років ув’язнення.

Наприкінці травня цього року до столичної поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив про те, що на вулиці Юліуса Фучика його пограбувала невідома особа. За вказаною адресою негайно виїхав екіпаж патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції для встановлення усіх обставин інциденту.

Переглянувши відео з камер спостереження, правоохоронці з’ясували, що у потерпілого відбулась бійка із незнайомцем, у ході якої нападник вдарив опонента, через що той впав. Поки 42–річний заявник приходив до тями, до нього підійшла невідома жінка, непомітно витягнула з кишені мобільний телефон та втекла.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили місцезнаходження правопорушниці та затримали її у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмисниця – раніше судима за аналогічні злочини місцева мешканка, 1982 року народження.

Окрім цього, у ході досудового розслідування слідчі з’ясували, що напередодні затримана обікрала ще одного місцевого мешканця. Тоді правопорушниця, скориставшись тим, що 31-річний потерпілий перебував у стані алкогольного сп’яніння викрала у нього мобільний пристрій.

Наразі досудове розслідування завершено та матеріали кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, разом із обвинувальним актом скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для визначення покарання. Зловмисниці загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва