В Гнідині на Київщині в результаті вибуху загинув чоловік
17 вересня, о 18:43 годині, до поліції надійшло повідомлення про вибух у одному із садових товариств Золочівської громади.
Внаслідок детонації вибухового предмету 33-річний чоловік загинув на місці, а його 28-річного брата з отриманими осколковими пораненнями кінцівок та обличчя доставлено до лікарні.
Встановлено, що мав місце факт необережного поводження ймовірно з бойовим припасом, в результаті чого відбулась детонація.
На місці події правоохоронці виявили ручну осколочну гранату наступального типу РГН з вкрученим підривачем типу УДЗ.
Наразі працівники Бориспільського управління поліції Київщини проводять досудове розслідування.Tweet