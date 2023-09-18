В Гнідині на Київщині в результаті вибуху загинув чоловік

17 вересня, о 18:43 годині, до поліції надійшло повідомлення про вибух у одному із садових товариств Золочівської громади.

Внаслідок детонації вибухового предмету 33-річний чоловік загинув на місці, а його 28-річного брата з отриманими осколковими пораненнями кінцівок та обличчя доставлено до лікарні.

Встановлено, що мав місце факт необережного поводження ймовірно з бойовим припасом, в результаті чого відбулась детонація.

На місці події правоохоронці виявили ручну осколочну гранату наступального типу РГН з вкрученим підривачем типу УДЗ.

Наразі працівники Бориспільського управління поліції Київщини проводять досудове розслідування.

Поліція Київської області