У Чорноморську поліцейські затримали жінку за підозрою у вбивстві співмешканця

Подія сталася цими вихідними, коли співмешканці приймали вдома гостя. Випивши, господарі почали сваритися. Жінка вхопила кухонний ніж і нанесла чоловіку удар в живіт.

Постраждалого відразу ушпиталили, але того ж дня від отриманих травм він помер. Медики діагностували громадянину проникаюче поранення черевної стінки та печінки, внутрішньочеревну кровотечу і геморагічний шок.

Співробітники відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 затримали правопорушницю на місці скоєння злочину. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури оголосили фігурантці підозру за ч. 1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне жінці загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Триває слідство.

Одеське районне управління поліції № 2