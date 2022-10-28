Повідомлено про підозру жительці Білопілля, яка вбила свою новонароджену дитину

За процесуального керівництва Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури 26 жовтня 2022 року повідомлено про підозру 30-річній жінці, яка умисно позбавила життя свою новонароджену дитину.

Мова йде про подію, що сталась 23 жовтня 2022 року в м. Білопілля. За місцем свого проживання у вуличному туалеті жінка народила живого хлопчика, після чого викинула немовля у вигрібну яму. Відповідно до висновку експертизи, смерть дитини настала після занурення у рідину.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ст. 117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) КК України. Прокурор та слідчий звернулись до суду з клопотанням про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, натомість суд 27 жовтня 2022 року застосував до підозрюваної цілодобовий домашній арешт. Прокуратура не погоджується з таким рішенням і буде його оскаржувати.

Наразі вирішується питання щодо проведення психолого-психіатричної, судово-медичної експертиз та ряд гістологічних досліджень стосовно підозрюваної.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура