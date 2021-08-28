Обыски в горсовете Харькова: горожан обворовывают еще со времен «Гепы»

Полиция заподозрила харьковское коммунальное предприятия “Жилкомсервис” в краже денег горожан на уборке подвалов и чердаков в особо крупном размере.

Об этом УНН сообщили источники в органах.

По данным следствия, в схеме были задействованы физлица- предприниматели, а хищение средств продолжалось на протяжении нескольких лет.

В частности речь об умышленном завышении цен на уборку жилых домов ( подвалов и чердаков), увеличении объёмов работ и прочее.

Отметим, что непосредственное отношение в этот период к деятельности коммунального предприятия вероятно имел Игорь Терехов, который сегодня исполняет обязанности мэра города после смерти Геннадия Кернеса.

Ещё в 2016 году, будучи первым заместителем городского главы, он заявил, что все многоэтажки Харькова, которые не создали своё ОСМД, будет обслуживать КП “Жилкомсервис”.