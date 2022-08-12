Очільник Одеської області попередив про фейкові листи від його імені

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Від імені Одеської ОВА та очільника області Максима Марченка почали надходити повідомлення із запитом про “гуманітарну допомогу ЗСУ”. Ці листи є фейковими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка в Telegram.

Очільник Одеської області попередив про фейкові листи від його імені: що сталося

Фотр: очільник Одеської області Максим Марченко (lan.od)

Він розповів, що в особисті повідомлення багатьох керівників підприємств, приватним особам та на електронну адресу компаній і організацій, в чергове, надходить фейковий лист-звернення ніби-то від Одеської обласної військової адміністрації за моїм підписом, з проханням “взяти участь у програмі гуманітарної допомоги Збройним Силам України”.

“Офіційно заявляю, що цей документ – фейк! Ні я, ні Одеська ОВА не беруть участі в жодних програмах зі збору коштів і не надсилають подібних листів”, – зазначив Марченко.

Очільник Одеської області попередив про фейкові листи від його імені: що сталося

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