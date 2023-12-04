Очолили незаконні «органи влади лнр» ‒ підозрюються ще троє жителів Луганщини

За процесуального керівництва органів прокуратури Луганської області повідомлено про підозру трьом особам у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрювані ‒ мешканці міст Щастя, Кремінна та села Тарасівка, що на Сватівщині. Колишні директори комунальних підприємств і голова сільради після повномасштабного російського вторгнення почали співпрацювати з ворогом.

За активну підтримку окупаційної влади вони отримали керівні посади в незаконних «органах» псевдореспубліки.

Двоє з них стали так званими «директорами муніципальних унітарних підприємств «житлобудсервіс міста Щастя» та «Кремінське комунальне господарство», і ще один ‒ «начальником Тарасівського відділу із життєзабезпечення території (сел Тарасівка, Новочервоне) адміністрації Троїцького району лнр».

Фігуранти відповідають за організацію роботи на місцях, сприяють легалізації російської влади та співпрацюють з представниками держави-агресора.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук та обрання їм запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ України в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Щастинської, Сєвєродонецької

та Сватівської окружних прокуратур)