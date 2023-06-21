Очолив окупаційний орган та організував псевдореферендум на захопленій території Запорізької області – підозрюється російський письменник

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури громадянину рф заочно повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

За даними слідства, після захоплення частини території Пологівського району окупаційна влада на посаду так званого голови «Военно-гражданской администрации Розовской поселковой администрации Пологовского района Запорожской области» призначила письменника з москви, автора книжок з ведення тактичного бою.

На виконання злочинного плану окупаційної влади щодо зміни меж території та державного кордону України він власним розпорядженням призначив проведення псевдореферендуму на території окупованої Розівки. Також визначив узгоджені з його кураторами дати.

Після проведення примусового волевиявлення ставленик окупантів брав активну участь у фальсифікації його результатів, які за його вказівкою були оприлюднені у місцевому Телеграм-каналі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Офіс Генпрокурора