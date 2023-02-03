Очолив «поліцію Чаплінского района»: на Херсонщині судитимуть колаборанта

У період тимчасової окупації 58-річний чоловік активно співпрацював із російськими військовими та окупаційною владою, за що і був призначений керівником псевдоправоохоронного органу.

У ході слідства встановлено, що під час окупації Херсонської області фігурант перейшов на бік ворога і за співпрацю отримав посаду «начальніка поліціі Чаплінского района».

«Главний поліцейскій» району не тільки активно проводив зустрічі з громадянами, переконував їх працювати в незаконно утвореному правоохоронному органі, а й організував діяльність псевдоправоохоронного органу та виконував «правоохоронні функції» на території окупованого населеного пункту.

Здійснюючи стабілізаційні заходи після звільнення Херсона від російських окупантів, правоохоронці знайшли в приміщенні «Центрального апарата окупаціонной поліціі» документацію, що підтвердила призначення фігуранта на посаду.

Зловмиснику оголосили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України, а 31 січня, обвинувальний акт було скеровано до суду.

Національна поліція України