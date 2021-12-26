Мешканець Дніпра погрожував дистанційно підірвати Верховну Раду

Зловмисника затримали.

У Дніпрі поліцейські затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про мінування адміністративної будівлі Верховної Ради України.

Про це повідомили в обласній поліції.

“49-річний чоловік повідомив, що в адміністративній будівлі Верховної Ради України закладено вибухівку, яку він має намір підірвати дистанційно”, – йдеться у повідомленні.

Телефонний дзвінок на лінію 102 надійшов 25 грудня близько 14:00.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він перебував за місцем свого мешкання й мав при собі мобільний телефон, з якого повідомив про вибухівку.

Порушнику вручили повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство.

Нагадаємо, у суботу, 25 грудня у Києві через повідомлення про мінування ввечері в суботу тимчасово перекрили міст імені Патона. Інформація про замінування мосту надійшла до поліції Києва близько 17 години.

На місце події відправили слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та кінологів. Проте жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів не виявлено, і близько 18:45 поліція повідомила, що рух мостом відновили. // LB.ua