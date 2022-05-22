У Києві затримано наркозбувача з «товаром» на півмільйона гривень

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 21-річному уродженцю міста Ніжин Чернігівської області, який в умовах воєнного стану налагодив збут психотропних речовин та наркотичних засобів на території міста Києва та інших регіонів України у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Досудовим розслідування встановлено, що вказаний чоловік використовував телеграм-канал для створення розгалуженої мережі збуту психотропних та наркотичних речовин оптовими та роздрібними партіями, у тому числі шляхом «закладок».

19.05.2022 за результатами слідчих дій зловмисника затримали у відділенні пошти після отримання ним посилки з «товаром». Під час особистого обшуку правоохоронці вилучили у нього близько 1 кг психотропної речовини амфетамін, понад 1000 поліетиленових пакетів для його розфасування та 3 ваги для зважування.

Надалі у ході невідкладного обшуку за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили понад 200 поліетиленових зіп-пакетів з амфетаміном вагою по 25 г кожен, 100 поліетиленових зіп-пакетів з розфасованою психотропною речовиною PVP, близько 80 поліетиленових зіп-пакетів з канабісом, пакети з понад 800 г PVP та 500 г канабісу, таблетки «МДМА» та «ЛСД», а також засоби для їх зважування та розфасування з метою подальшого збуту.

Загалом вилучено близько 2,5 кг наркотичних засобів та психотропних речовин. Їх вартість становить від 500 до 700 тис. гривень.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання йому безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Перевіряється причетність даної особи до вчинення аналогічних злочинів, встановлюється канал постачання психотропних речовин та наркотичних засобів, а також особи, які можуть бути причетні до їх незаконного обігу та реалізації.

Санкція статті передбачає від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Викрито правопорушення прокурорами спільно з слідчими Деснянського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Київська міська прокуратура