Одержання $2,9 тис. за оформлення техдокументації – судитимуть посадовця Держгеокадастру Луганщини та його спільника
Луганська обласна прокуратура за результатами досудового розслідування направила до суду обвинувальний акт стосовно керівника районного управління Головного управління Держгеокадастру у Луганській області та заступника гендиректора комерційного підприємства за фактом одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, посадовець Держгеокадастру Луганщини спільно з керівником районної ланки комерційного підприємства організували корупційну схему передачі невитребуваних земельних ділянок в оренду фермерським господарствам. Вони запропонували одному з місцевих фермерів орендувати земельну ділянку площею 42 гектара. Вартість безперешкодного погодження та реєстрації технічної документації із землеустрою, присвоєння державного кадастрового номера земельній ділянці, підготовки та сприяння в укладенні договору оренди становила 70 доларів США за гектар, а загалом склала 2,9 тис. доларів США.
Правоохоронці затримали обох фігурантів у порядку ст. 208 КПК України на початку вересня 2021 року після одержання усієї суми неправомірної вигоди.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області, оперативний супровід – Головним відділом по боротьбі з корупцією й організованою злочинністю ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Обвинуваченим загрожує до 10 років позбавлення волі з 3-річним строком позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.
Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратуриTweet