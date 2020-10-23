Підозрюваного у вбивстві 16-річного підлітка у Ширяївському районі Одещини взято під варту

За клопотанням прокурорів Роздільнянської місцевої прокуратури взято під варту підозрюваного у вбивстві 16-річного хлопця в одному із сіл Ширяївського району.

Слідством з’ясовано, що підозрюваний, на ґрунті неприязних відносин зі своєю співмешканкою, прийшов до неї додому, де на присадибній ділянці з мисливської рушниці здійснив постріл у її неповнолітнього брата, який став на захист сестри.

Спричинивши підлітку вогнепальне поранення грудної клітини та черевної порожнини, зловмисник кинув зброю на землю та втік.

Дитину доставили до медичного закладу без свідомості, але, на жаль, отримані травми виявились несумісними із життям.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Ширяївського відділення поліції за ч. 1 ст. 115 КК України.

За цей злочин Законом передбачено до 15 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури