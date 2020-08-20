Поліцейського підозрюють у несанкціонованому втручанні в Інформпортал Нацполіції та сприянні уникненню заборони на керування транспортним засобом

За процесуального керівництва прокуратури області повідомлено про підозру колишньому інспектору відділу адміністративної практики УПП в Харківській області за фактом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах, вчиненої особою, яка має право доступу до неї та за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 362 КК України).

За інформацією в. о. начальника відділу прокуратури області Ірини Кадигроб, встановлено, що у грудні 2018 року співробітник поліції, маючи незаконний доступ до «Інформаційного порталу Національної поліції України», за попередньою змовою з іншою службовою особою Національної поліції, несанкціоновано змінив інформацію, яка оброблюється в програмному комплексі «Інформаційний портал Національної поліції України».

Так, поліцейський, використовуючи особистий пароль та логін входу до програмного комплексу «Інформаційного порталу НП України», безпідставно та неправомірно здійснив вхід до Інформаційного порталу Національної поліції України у службовому приміщенні УПП в Харківській області та вніс зміни стосовно винуватості громадянина у керуванні транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП) – дані щодо прийнятого рішення по вказаному адміністративному правопорушенню з визнання винуватим змінено на закриття адміністративного провадження на підставі п. 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП (закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу).

У такий спосіб здійснено сприяння водію, який вчинив вказане адміністративне правопорушення, в уникненні заборони на керування транспортним засобом.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Вказане кримінальне провадження розслідує територіальне управління ДБР у м. Полтаві, оперативний супровід здійснює Харківське управління ДВБ НП України.

Досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Довідково: раніше було повідомлено про підозру старшому інспектору відділу супроводження інтегрованої інформаційно-пошукової системи Управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП в Харківській області у вчиненні аналогічного злочину.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Харківської області