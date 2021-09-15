В Ровенской области подонок изнасиловал малолетнюю в развлекательном комплексе

В Ровенской области на территории одного из развлекательных комплексов мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку. Ему сообщили о подозрении.

Об этом УНН сообщат в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.

«… в рамках уголовного производства по факту совершения действий сексуального характера, связанных с вагинальным проникновением в тело другого лица с использованием гениталий, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия (ч . 4 ст. 152 УК Украины) сообщено о подозрении жителю Ровенского района», — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Как сообщается, досудебным расследованием установлено, что 12 сентября 2021 в ночное время на территории одного из развлекательных комплексов района молодой человек вступил в половой акт с 13-летней девушкой. Мать потерпевшей, которая узнала о данном событии, обратилась в правоохранительные органы.

Досудебное расследование проводят следователи СО отдела полиции № 1 Ровенского районного управления полиции ГУНП в Ровенской области.