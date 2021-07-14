У Києві судитимуть двох братів, які збували персональні дані громадян

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох громадян за фактом збуту конфіденційної інформації з закритих баз даних (ч. 2 ст. 361-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 362 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2021 року двоє чоловіків (рідні брати), отримали доступ до інформації з баз даних, зокрема Головного сервісного центру МВС України, Пенсійного фонду України, Державної податкової служби, Бюро технічної інвентаризації, Держгеокадастру, банківських структур.

У подальшому обвинувачені, працюючи на книжковому ринку біля станції метро «Почайна», збували копії персональних даних, прикриваючи свою діяльність реалізацією комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та відео-ігор.

Братів було викрито у травні поточного року. У ході обшуків за місцем роботи та проживання вилучено ноутбуки, жорсткий диск, флеш-накопичувачі, карти пам’яті, телефони та півсотні оптичних дисків.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Оболонського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

За вчинений злочин останнім загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно з співробітниками ГУ СБ України в м. Києві та Київській області.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура