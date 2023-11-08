У Києві затримали жінку, яка тяжко поранила ножем свого зятя

Під час з’ясування стосунків порушниця вдарила родича ножем у живіт. Вже через півгодини поліцейські затримали зловмисницю неподалік місця проживання. За скоєне місцевій мешканці загрожує до восьми років позбавлення волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів екстреної медичної допомоги про те, що у квартирі на вулиці Ентузіастів вони виявили чоловіка з ножовим пораненням живота. За вказаною адресою негайно прибули співробітники відділу кримінальної поліції, дільничні офіцери та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Як розповів слідчий Дніпровського управління поліції Юрій Черниш, на місці події правоохоронці з’ясували, що потерпілий отримав поранення внаслідок конфлікту з тещею:

«Під час сімейного застілля між родичами виникла суперечка на побутовому ґрунті, у ході якої жінка кухонним ножем вдарила зятя у живіт. Після скоєного вона пішла з квартири, а очевидці викликали потерпілому «швидку». Чоловіка госпіталізували до медичного закладу з проникаючим колото-різаним пораненням. З оселі слідчо-оперативна група вилучила ніж зі слідами бурого кольору та інші речові докази. Вже через півгодини дільничні офіцери разом з оперативними працівниками відділу поліції № 3 Дніпровського управління поліції виявили підозрювану неподалік від місця проживання. Ми затримали жінку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Порушницею виявилась місцева мешканка, 1970 року народження».

За цим фактом слідчі Дніпровського управління поліції, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, повідомили затриманій про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

«Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантці запобіжного заходу. Триває досудове розслідування», – додав слідчий.

Відділ комунікації поліції Києва