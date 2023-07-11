В Ізюмському районі п’яний водій збив на смерть малолітню дівчинку

Правоохоронці встановили, що 45-річний місцевий мешканець керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 липня близько 17:00 на вулиці Козацькій у місті Ізюмі.

Водій легковика “HONDA” під час руху наїхав на дівчину, яка йшла по проїжджій частині у попутному напрямку. Від отриманих травм 11-річна дитина загинула на місці.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Відділ комунікації поліції Харківської області