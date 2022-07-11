Одесит прискіпався до незнайомця і вдарив ножем

36-річного зловмисника правоохоронці помістили до ізолятора тимчасового тримання і оголосили йому підозру за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України.

Подія сталася на вихідних увечері, коли 36-річний потерпілий разом з дружиною та дитиною повертався додому. З балкону багатоповерхівки на проспекті Академіка Глушка їх помітив нетверезий місцевий житель і почав чіплятися. Між чоловіками виникла словесна перепалка. Правопорушник вийшов на вулицю з ножем, вдарив ним опонента в живіт і втік.

«Постраждалого доправили до лікарні з проникаючим пораненням печінки. А зловмисника розшукали та затримали в процесуальному порядку. Чоловіку оголосили підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що передбачає ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі», — розповів заступник начальника відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 Олег Зощук.

Одеське районне управління поліції № 1