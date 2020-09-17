Сегодня, 17 сентября, прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры сообщил о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей народному депутату Украины — члену комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Александру Юрченко.

Об этом сообщили в пресс-службе САП.

Отмечается, что действия народного избранника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Так, в рамках досудебного расследования детективами Национального антикоррупционного бюро установлено, что Юрченко в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долл. США за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тыс. долл. США для подкупа народных депутатов-членов Комитета за голосование за представленные им предложения.

В середине августа текущего года, правоохранители зафиксировали факт передачи и получения народным депутатом через посредника первой части обусловленных средств.

26-27 августа 2020 года была запланирована передача второй части средств. Однако дальнейшее выполнение специального задания было остановлено.

Напомним, Александра Юрченко, вокруг которого разгорелся коррупционный скандал, сегодня официально исключили из фракции “Слуги народа”.

Как известно, 13 сентября нардеп Гео Лерос сделал очередное громкое заявление – он сообщил, что против его уже бывшего коллеги по фракции Александра Юрченко проводятся следственные действия НАБУ за лоббирование интересов по законопроекту об отходах. Лерос утверждал, что НАБУ якобы задержало на взятке помощника депутата Юрченко, который взял первые 13 тыс. из 200 тыс. долларов, которые предусматривались за законопроект, связанный с бытовыми отходами. Ни Офис генпрокурора, ни НАБУ сначала никак не отреагировали на слова депутата.