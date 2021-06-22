Одеські поліцейські затримали групу осіб із Закарпаття, які на вулиці Гімназичній обікрали іноземку

Доки молодик спостерігав за обстановкою, одна із зловмисниць непомітно дістала з сумки перехожої мобільний телефон і гаманець з грошима, передала майно іншій, а та сховала у себе в куртці.

Усіх трьох правопорушників – приїжджих із Закарпаття — затримали співробітники оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку ГУНП в Одеській області одразу після вчинення злочину.

З’ясувалося, що дівчата 18-ти та 30-ти років вже мають судимість за вчинення крадіжок, а от 21-річного чоловіка якраз розшукують за такі злочини столичні поліцейські. Фігурантам оголосили підозри за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України та помістили їх до ізолятора тимчасового тримання. За крадіжку, вчинену групою осіб, зловмисникам загрожує до п’яти років ув’язнення.

Одеське районне управління поліції № 1