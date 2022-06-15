Одеські поліцейські затримали жителя Харкова за підозрою у  вбивстві та пограбуванні земляка

Подія сталася у орендованій в Одесі оселі, де чоловіки проживали, ховаючись від збройної агресії рф у рідному місті. Підозрюваний спочатку кілька разів ударив потерпілого ножем, а потім добив гайковим ключем. Причиною такого звірства стала відмова позичити гроші. Після скоєного зловмисник взяв дві тисячі доларів США, зібрав речі і втік додому.

Виявили вбитого за тиждень, після того як сусіди відчули сморід в будинку.

Оперативники відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 затримали правопорушника у тимчасовому помешканні на Харківщині, де той, намагаючись уникнути відповідальності, почав переховуватись.

Слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси оголосили харків’янину підозру за п.6 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) та ч.4 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. На час досудового розслідування правопорушника помістили під варту. За скоєне йому загрожує від 10-ти до 15-ти років позбавлення волі.

Одеське районне управління поліції № 1