Одеські поліцейські затримали чергового організатора «схеми» виїзду за кордон

Чоловіків призовного віку працевлаштовували до стратегічно важливих приватних підприємств та фірм. Тим самим вони отримували так звану бронь і надалі на підставі закордонного відрядження перетинали держкордон. За попередніми даними, за такою схемою виїхало щонайменше 5-ро осіб.

Знешкодили канал незаконного виїзду чоловіків призовного віку оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі Одеського районного управління поліції №1. Поліцейські встановили «схему», за допомогою якої чоловіки мали можливість безперешкодно перетнути кордон, та її організатора. Ним виявився 48-річний одесит.

Відповідно до розробленої «схеми» фігурант збирав пакет документів охочих виїхати за кордон, працевлаштовував їх до стратегічно важливих приватних підприємств та фірм. На підставі цього отримувалася так звана бронь для нових працівників і відповідні матеріали направлялися до ТЦК.

Надалі «клієнтів» відправляли у закордонне робоче «відрядження». Відтак вони отримували підстави для безперешкодного перетину державного кордону. Вартість фіктивного працевлаштування з подальшим виїздом за кордон становила 4500 доларів США.

Організатора затримали під час отримання ним грошей в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За попередніми даними, за такою «схемою» він допоміг виїхати щонайменше 5-м громадянам.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Підозрюваного взяли під варту із правом внесення понад 1 млн грн застави. Проводяться подальші заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до злочинної схеми.

Заходи з викриття проводилися спільно з працівниками СБУ, Одеського прикордонного загону ДПС України. Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо: На Буковині поліція заблокувала нелегальний канал переправлення ухилянтів. Зловмисники допомагали чоловікам, які підлягають мобілізації, перетинати кордон до Молдови поза офіційними пунктами пропуску. Вартість такої послуги коливалася від 2500 до 10 000 доларів США.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України