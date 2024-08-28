Одеські поліцейські затримали підпалювача храму

На щастя, завершити свій намір зловмиснику не вдалося, обійшлося без пошкоджень та постраждалих. Правопорушнику повідомлено про підозру. За скоєне йому загрожує до десяти років увʼязнення.

Подія сталася вчора близько четвертої години. Про неї в поліцію сповістив настоятель.

В ході слідчо-оперативних заходів працівники територіального підрозділу поліції спільно зі співробітниками Управління служби безпеки України в Одеській області того ж дня встановили палія і затримали його неподалік від місця мешкання у тому ж районі Одеси. Ним виявився 21-річний чоловік.

Поліцейські з’ясували, що він купив в одному з супермаркетів пляшки із запальною сумішшю, зайшов до храму, розлив рідину по периметру зали, підпалив пару грошових купюр і кинув їх на підлогу. Банкноти погоріли і згасли. У цей час у приміщення увійшла служителька. Правопорушник відштовхнув її і втік.

«Ми затримали зловмисника в процесуальному порядку і повідомили йому про підозру у закінченому замаху на умисне пошкодження чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Нині вирішуємо питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Згідно з ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, молодикові загрожує до десяти років ув’язнення. Мотиви його вчинку встановлюватимемо в ході подальшого слідства. В рамках провадження буде призначено низку експертиз, зокрема на перевірку осудності правопорушника. Процесуальне керівництво у справі здійснює Приморська окружна прокуратура міста Одеси», – розповів начальник слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Петро Чефарлічев.

Одеське районне управління поліції № 1