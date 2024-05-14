Одеські правоохоронці видворили з України іноземця, який незаконно перебував на території держави

Громадянин однієї з сусідніх країн був затриманий під час проведення загальнодержавних заходів під умовною назвою «Мігрант». Як встановили правоохоронці, іноземець незаконно перебував на території України без відповідних дозвільних документів.

Співробітники управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області разом з представниками Державної міграційної служби в Одеській області фігуранта затримали та помістили до пункту тимчасового перебування іноземців.

Стосовно чоловіка прийнято рішення про примусове видворення до країни походження.

Крім того, відносно порушника складені адміністративні матеріали за ч.2 ст. 203 КУпАП, якою передбачена відповідальність за перевищення іноземцем або особою без громадянства встановленого строку перебування в Україні більш як на 30 днів, а так само проживання на території України без документів на право проживання (перебування) в Україні, за недійсними документами чи документами, термін дії яких закінчився.

Чоловіку загрожує стягнення у вигляді штрафу від 3,4 тис до 5,1 тис. грн.

Наголошуємо громадянам на необхідності неухильного дотримання норм чинного законодавства. Україна завжди була та залишається відкритою для всіх іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на її території. Але профілактика та боротьба з порушеннями в міграційній сфері є необхідними умовами для забезпечення безпеки в середині країни, що набуло найбільшої актуальності саме зараз, в умовах воєнного стану.

Профілактичні заходи щодо запобігання та протидії нелегальній міграції та іншим правопорушенням законодавства в міграційній сфері тривають.

Відділ комунікації поліції Одещини