Одеських митників викрили у створенні схеми вимагання хабарів

Керівника одного з митних постів Одеської митниці, виконувача обов’язків начальника сектору митного оформлення та брокера викрили у вимаганні хабарів за безперешкодне оформлення в режимі «імпорт» автомобілів з іноземною реєстрацією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури.

«Прокурори обласної прокуратури спільно зі слідчими ТУ Державного бюро розслідувань у Миколаєві за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області встановили причетність до корупційних діянь керівника одного з митних постів Одеської митниці, виконувача обов’язків начальника сектору митного оформлення та брокера (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)», — йдеться у повідмленні.

З’ясовано, що керівник митного посту разом зі спільниками налагодили злочинну схему одержання хабарів від громадян за безперешкодне оформлення в режимі «імпорт» автомобілів з іноземною реєстрацією. Швидке оформлення автомобілів, ввезених з Європи, а також не створення штучних перешкод під час митного оформлення службовці митниці «оцінювали» від 100 до 400 дол. за один автомобіль. У разі митного оформлення дорогих авто, суму неправомірної вигоди встановлювали окремо.

А в разі відмови надавати неправомірні кошти підприємців чекали тривалі митні догляди та затягування процесу оформлення ввезення автівок на невизначений термін.

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Під час передачі чергового хабаря правоохоронці затримали виконувачку обов’язків начальника сектору митного оформлення на її робочому місці. Також повідомлено про підозру двом іншим учасникам «схеми», вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаних посад.