Викрито шахрайський call-центр, який ошукав українських фермерів більш ніж на ₴2,5 мільйони

Зловмисники мали базу даних фермерських господарств всіх областей України, які хотіли продати зерно, купити паливно-мастильні матеріали чи придбати мінеральні добрива. Аферисти видавали себе за клієнтів, але оплату чи відправку товару, яка передбачалась договорами, не здійснювали.

Щоб надати своїм діям правдивого вигляду, шахраї придбали декілька суб’єктів господарювання з необхідними видами діяльності, уклали договір з оператором SIP-телефонії та орендували спеціальне офісне приміщення. Звідти телефонували потенційним жертвам та розсилали SMS-повідомлення з пропозицією продати їм необхідні для збору урожаю товари чи навпаки придбати у них зернові, з подальшим відтермінуванням оплати.

Отримавши згоду на купівлю зерна чи продаж необхідних для збору урожаю товарів, шахраї укладали з потерпілими відповідні угоди й отримували від них товар чи кошти, але свої зобов’язання не виконували: добрива і паливно-мастильні матеріали не відвантажувались, а гроші за отримане зерно не перераховувались.

Аби відтермінувати звернення ошуканих осіб до правоохоронних органів, злочинці тривалий час обіцяли їм виконати свої зобов’язання по угоді та вмовляли потерпілих зачекати. Після цього шахраї взагалі переставали відповідати на дзвінки. Натомість зловмисники продавали зерно іншим підприємцям, які не знали, що купують крадене, а також обготівковували отримані шахрайським шляхом кошти.

Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції встановили п’ятьох учасників організованої злочинної групи. За місцями їх проживання та роботи поліцейські провели 17 санкціонованих обшуків на території, зокрема м. Києва, Київської та Вінницької областей. Відтак правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи та інші речові доказами злочинної діяльності.

Слідчі Нацполіції оголосили про підозру за шахрайство, вчинене організованою групою у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України) всім п’ятьом учасникам злочинної групи, в тому числі організатору. За скоєне їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі. Процесуальне керівництво в провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент комунікації Національної поліції України