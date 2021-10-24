Одеського суддю-хабарника позбавили волі на 5 років

Анатолія Целуха визнали винним в отриманні 2,5 тисяч доларів неправомірної вигоди за розгляд справи та ухвалення судового рішення.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

22 жовтня 2021 року Верховний Суд залишив без змін вирок в частині покарання судді Малиновського районного суду Одеси Анатолію Целуху. Разом з тим, Суд виключив із вироку посилання на допит одного зі свідків.

Таким чином, Анатолія Целуха визнано винуватим та засуджено до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, вказаний суддя з 2017 року розглядав позов мешканця міста до одного з підприємств щодо визнання недійсним рішення про виділення квартири працівнику цього підприємства, а якості третьої особи на стороні відповідача був залучений власник квартири.

Раніше аналогічний позов, але іншого позивача, вже був розглянутий судами, у тому числі Верховним Судом, та у його задоволенні було відмовлено.

Незважаючи на ці обставини, фактично протягом 1,5 років судовий розгляд цим суддею не здійснювався.

Натомість, у березні 2019 року суддя висунув представнику власника квартири вимогу щодо надання йому неправомірної вигоди за розгляд справи та ухвалення судового рішення на його користь.

29 березня 2019 року прокурорами САП спільно з оперативними працівниками Служби безпеки України та детективами НАБУ було задокументовано факт отримання суддею 2500 доларів США неправомірної вигоди.

22 липня 2020 року вироком Вищого антикорупційного суду суддю визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, та призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

19 лютого 2021 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення, яким пом’якшила вирок, винесений Вищим антикорупційним судом, змінивши основне покарання з 7 до 5 років позбавлення волі. // Діло