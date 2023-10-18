Одеський суд засудив ліквідованого колаборанта Стремоусова до довічного ув’язнення з конфіскацією майна

Малиновський районний суд Одеси через відсутність доказів смерті засудив колаборанта кирила стремоусова до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це журналістці УНН підтвердила Херсонська обласна прокуратура.

Оскільки Україна не може отримати докази та підтвердити смерть колаборанта стремоусова, сьогодні його судини, як живого. Суд визнав колаборанта винним у державній зраді та колабораціонізмі.

За сукупністю обвинуваченого засудили до довічного ув’язнення. Також судді стягнули із підсудного 13 тисяч гривень за судові витрати.

Як повідомлялося, 3 червня, на сотий день війни, Євросоюз запровадив обмеження проти громадян України, які пішли на співпрацю з окупантами у Херсоні. Серед них, зокрема, так званий «заступник глави військово-цивільної адміністрації Херсонської області» кирило стремоусов, який підтримав рф одразу після того, як та окупувала частину Херсонської області. СБУ оголосило йому підозру ще у березні 2022 року.

9 листопада окупаційне “МОЗ Херсонської області” підтвердило загибель кирила стремоусова внаслідок ДТП.