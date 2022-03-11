Одесские пограничники поймали обманутых мошенниками мошенников

На пункте пропуска Паланка-Маяки-Удобное правоохранители задержали молодых людей, которые пытались выехать из Украины по поддельным документам. Их фальшивые «корочки» не давали права на пересечение границы.

Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального управления госпогранслужбы Украины.

По информации правоохранителей, событие произошло вчера, 10 марта. Двое мужчин чуть старше 30-ти лет, попытались предоставить при пересечении границы поддельные временные удостоверения военнообязанных с отметкой о непригодности к военной службе. Эти документы не дают права пересечения границы в военное время, однако «мигранты» этого не знали.

Осознав, что уехать не получится, молодые люди объяснили, что приобрели виды в Одессе, заплатив за каждый по 500 долларов США. Теперь обоим угрожает ответственность за использование поддельных документов (ст. 358 Уголовного Кодекса) и за уклонение от призыва (ст. 335 Уголовного Кодекса). Санкции каждой из статей предусматривают до 2−3 лет лишения свободы.

Пограничники подчеркивают, что к бегству военнообязанных призывают российские пропагандисты. Кроме того, враг активно распространяет фейки о высоком уровне коррупции на границе, заставляя украинцев нарушать нормы ст. 369 Уголовного Кодекса. Согласно этой статье за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу можно получить штраф или оказаться в тюрьме на срок до восьми лет.

Так случилось с 42-летним гражданином Украины, пытавшегося пересечь границу в Табаках по румынскому паспорту, а когда это не получилось — предложил пограничникам две тысячи долларов США и был задержан. // НВ