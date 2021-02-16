Одесского нотариуса будут судить за мошенничество с квартирами

Одесский нотариус предстанет перед судом за совершение квартирных мошенничеств на заказ и в интересах организованной преступной группировки.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении частного нотариуса Одесского городского нотариального округа, подозреваемого в пособничестве квартирным махинациям и злоупотреблении своими полномочиями в интересах преступной группировки (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч.ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины).

В 2019 году ранее судимый организатор преступной группировки вместе с сообщниками был задержан правоохранителями за совершение ряда квартирных мошенничеств.

По результатам расследования обвинительный акт по злоумышленников направлено для рассмотрения в суд. На период расследования все члены группировки находились под стражей. Вместе с тем, в ходе судебного рассмотрения дела организатор преступлений, предоставив справку об ухудшении здоровья, заверил суд о возможности изменения ему меры пресечения на домашний арест.

Далее, находясь на домашнем аресте, злоумышленник продолжил реализацию схемы по незаконному завладению квартирами и привлек частного нотариуса, которая, преследуя цель личного обогащения, дала свое добровольное согласие на участие в реализации преступного плана последнего.

Следствием установлено, что нотариус в апреле прошлого года, действуя в интересах организованной преступной группы, способствовала овладению двумя квартирами общей стоимостью 876 тысяч грн, путем их регистрации на подставных лиц по поддельным документам.

После разоблачения противоправной деятельности организованной преступной группы с целью сокрытия уголовных преступлений, нотариус удалила записи о регистрации прав собственности на вышеуказанные квартиры, то есть несанкционированно уничтожила информацию, которая обрабатывается и хранится в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. // 048.ua