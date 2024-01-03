Одесит пограбував одну дівчину, щоб зробити подарунок іншій

Правопорушнику повідомили про підозру у грабежі. За скоєне йому загрожує ув’язнення.

Місцевий молодик вирвав з рук незнайомки мобільний телефон, коли та ввечері ішла по вулиці Академіка Філатова. Нападник втік, а потерпіла звернулася до територіального підрозділу поліції із заявою, зазначивши, що їй завдано збитків майже на 31 тис. гривень.

Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські за добу встановили особу правопорушника, вилучили у нього чужий гаджет та повернули власниці. Зловмисник визнав провину та пояснив, що викрав мобільний телефон, аби продати його та на виручені гроші купити своїй дівчині подарунок.

«Слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, скоєному в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. Наразі поліцейські клопочуть про обрання підозрюваному судом запобіжного заходу. Слідство триває», – розповіла слідча відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Юлія Іванова.

Одеське районне управління поліції № 1